В Тюменской области передали в суд уголовное дело о хищении при перевозках пассажиров. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Вега Логистик» из села Нижняя Тавда. Мужчину обвиняют в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

В сентябре 2018 года компания заключила с администрацией Нижнетавдинского района контракт на выполнение регулярных пассажирских перевозок. Однако обвиняемый включал в сведения рейсы, которых фактически не было.

– Администрация, не подозревая обмана, оплачивала работы. Таким способом с сентября 2018-го по май 2020 года было похищено более семи миллионов рублей. В ходе следствия директор «Вега Логистик» полностью возместил причиненный ущерб, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу.