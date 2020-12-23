Житель Ишима потерял 40 тысяч рублей после общения с девушкой в мессенджере. Фото: pixabay.com

В отдел ишимской полиции обратился 39-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Сотрудникам полиции заявитель пояснил, что в мессенджере он получил сообщение с неизвестного номера от девушки с предложением познакомиться.

В процессе переписки горожанину пришло сообщение с просьбой пополнить баланс телефона по предложенной ссылке для продолжения общения. Заявитель прошел по указанной ссылке.

– После этого ему пришло сообщение о том, что его карта подключена к платежной системе. В результате со счета потерпевшего похитили более 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.