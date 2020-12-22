В Тюменской области стал известен график вывоза мусора в праздничные дни. Фото - "ТЭО".

Услуга по вывозу коммунальных отходов в новогодние каникулы будет предоставляться в полном объёме. График работы спецтехники из-за праздничных дней не изменится. Более того, в случае необходимости на маршруты выйдет дополнительный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба регоператора.

В новогодние праздники компания усилит контроль за вывозом мусора с контейнерных площадок региона. Кроме этого, на период выходных и праздничных дней подготовлен резервный транспорт. В прежнем режиме с 1 по 10 января продолжит работу и горячая линия регионального оператора – 8-800-250-73-26.

– В длительные каникулы ожидается естественное увеличение количества отходов. Однако беспокоиться по этому поводу не стоит: уже сейчас предприняты все меры для того, чтобы тюменцы встретили Новый год в чистоте. Единственная сложность, которая может помешать штатной работе, – это заблокированный автомобилями подъезд к контейнерным площадкам. Поэтому просим не парковать машины у мест сбора мусора, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.