Александр Моор: социальная поддержка нуждается в адресности и нуждаемости Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Социальная поддержка, которую оказывает правительство Тюменской области, нуждается в адресности. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам областной думы. По словам главы региона, власти «больше не могут позволить себе заливать деньгами какие-то проблемы», хотя раньше такое случалось.

– Мы должны разумно распоряжаться ресурсами, которые у нас есть. Принципы адресности состоят не в том, чтобы скряжничать, а в том, чтобы дать необходимое и вовремя. Дойти до каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, и сделать это чрезвычайно быстро. Социальная политика должна быть направлена на наращивание человеческого потенциала, мы не можем им разбрасываться, – пояснил Александр Моор.

Кроме того, глава региона заявил о необходимости вернуть понятие конкурентоспособности:

– Тюменская область – в первой десятке привлекательных регионов для ведения иностранного бизнеса, но не всё так замечательно. В других авторитетных рейтингах мы проигрываем другим регионам. По товарному экспорту мы занимаем 31-е место, по ведению инновационной деятельности – 25-е. Тюмень не может смириться с такими показателями, поэтому в этом направлении будем вести работу.

По словам губернатора, необходима масштабная регуляция социальной активности, особенно когда речь идет о человеческой жизни.