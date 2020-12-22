«Страшное дело». На Монтажников в Тюмени водитель «Киа» сбил двух пешеходов

На Монтажников в Тюмени водитель «Киа» сбил двух пешеходов. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Около дома № 8 на улице Монтажников в Тюмени накануне, 21 декабря, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Около шести часов вечера на регулируемом пешеходном переходе водитель на автомобиле KIA сбил двух пешеходов.

– Пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Они получили различные повреждения. Стаж водителя за рулем составляет 7 лет. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют, почему он не пропустил пешеходов, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее в социальных сетях появилась информация об этом происшествии. Автор поста сообщил, что как раз проезжал мимо в то время, когда случился дорожный инцидент. «Авто, совершившее наезд, видно не было, а как минимум двое были без чувств. Страшное дело, сил и здоровья пострадавшим», – написал очевидец происшествия.