Экс-сожитель из ревности пытался задушить тюменку в машине. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть омутинской полиции поступило сообщение от жительницы села Южно-Плетнево о том, что ее 23-летней дочери нанесли телесные повреждения. Стражи порядка задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого за кражу местного жителя.

– Установлено, что потерпевшая находилась в салоне автомобиля с бывшим сожителем. В ходе ссоры, возникнувшей между ними на почве ревности, мужчина, сдавливая воротником куртки шею потерпевшей, пытался ее задушить. Женщине причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.