Тюменец угрожал ножом мужчине, который отказался с ним выпивать. Фото: pixabay.com

К участковому обратилась жительница села Большой Краснояр. Женщина рассказала, что стала невольным свидетелем того, как ее соседу угрожали расправой. Сотрудник полиции задержал подозреваемого – 32-летнего ранее судимого за кражу, угрозу убийством и незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере местного жителя.

Подозреваемый пришел к потерпевшему в гости и принес спиртные напитки. Хозяин квартиры от распития алкоголя отказался, из-за чего между мужчинами в подъезде дома возникла ссора.

– Заявитель выразил неприязненное отношение к гостю, после чего тот вынул из кармана нож и, высказывая угрозу убийством, начал размахивать им перед оппонентом, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.