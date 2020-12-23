Погода на 23 декабря в Тюмени: резкое потепление, вечером – мелкий снег

В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 декабря, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем – минус 3 – 4. Вечером столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя – зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.