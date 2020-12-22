В Тюмени состоится онлайн-конференция о профессиональном самоопределении подростков. Фото: pixabay.com

25 декабря состоится онлайн-конференция о профессиональном самоопределении подростков «Прекрасное далеко, я начинаю путь».

Удачный выбор профессии… Можно ли его осуществить, от кого это зависит и как заранее определить, что выбор сделан правильно? Чем могут помочь родители, чтобы их ребенок не разочаровался в выборе профессии уже на начальном этапе обучения?

– В первую очередь родителям важно понимать, что выбор, который ребёнок делает сейчас, вряд ли будет окончательным. Тот выбор, который подростки делают на данном этапе, отражает их интересы и потребности в настоящем времени, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».

В данной онлайн-конференции вы сможете задать индивидуальные вопросы про своего ребенка, волнующие вас сейчас:

– Как помочь ребенку выбрать свой профессиональный путь? На что родителю обратить внимание в этом нелегком процессе?

– Где та грань, когда родитель может и должен участвовать в процессе самоопределения, а куда «заходить» не имеет права?

– Кто же все-таки должен выбирать, кем быть? Родитель с высоты своего опыта или ребенок исходя из своих предпочтений?

На ваши вопросы ответит Лукашенок Юлия Николаевна, психолог «Службы психологической помощи». Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ. Ответы на все вопросы будут опубликованы 25 декабря 2020 года.