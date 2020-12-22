В Тюменской области мужчина убил супругов и сжег их тела. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В селе Боровое Ишимского района накануне, 21 декабря, после пожара в одном из частных домов спасатели обнаружили два обгоревших тела – мужчины и женщины. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек. Преступник, который оказался знакомым супружеской пары, был задержан сотрудниками уголовного розыска.

– Накануне трагедии между супругами и подозреваемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что потерпевшие погибли, он накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначены судебные экспертизы. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.