В Тюменской области новым межрайонным природоохранным прокурором стала женщина. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области назначили нового межрайонного природоохранного прокурора. Им стала 36-летняя советник юстиции Ирина Есипова. Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, в 2006 году Ирина Вячеславовна успешно окончила Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права. В органах прокуратуры трудится с января 2007 года. Занимала должности помощника, старшего помощника, а также заместителя прокурора региона. В июле 2017 года ее назначили заместителем прокурора города Тюмени.

В ведомстве также уточнили, что прежний природоохранный прокурор Альберт Кульмухаметов назначен помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.