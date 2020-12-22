В суд передано дело об истязании тюменкой своих дочерей. Фото: pixabay.com

В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы района. Женщину обвиняют в истязании своих собственных дочерей.

– Сельчанка с января 2015-го по сентябрь 2020 года систематически избивала двух девочек за малейшие провинности, ошибки при выполнении домашних заданий. Уголовное дело возбуждено по заявлению бывшего мужа обвиняемой. Он решил защитить потерпевших, которые ему родными дочерьми не являлись, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время женщина по решению суда заключена под стражу. Девочки находятся у родственников. По этому уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Тюменский районный суд. Злоумышленнице грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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