В Тюменской области тарифы на комуслуги не изменятся с нового года. Фото: Вадим Бегун

Для жителей Тюменской области с 1 января тарифы на тепло, воду, водоотведение и вывоз мусора не изменятся. Цены останутся на уровне декабря 2020 года.

– С 1 июля 2021 года все тарифы для населения увеличатся не более, чем на 3,4 процента. В этом году аналогичное ограничение равнялось 4 процентам. Для ограничения роста законом региона предусмотрено применение льготных тарифов для населения. Так, большинство тюменцев с 1 июля будут оплачивать услугу отопления по льготному тарифу 1391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал). Аналогичный тариф на холодную воду составит 33,55 руб./куб.м (+1,10 руб./куб.м); на водоотведение – 21,22 руб./куб.м (+ 69 копеек за кубический метр), – рассказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Также стало известно, что плата за услугу вывоза мусора рассчитывается одинаково во всех населенных пунктах области. Она также не изменится и останется прежней до 1 июля 2021 года.