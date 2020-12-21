В Ялуторовске открылся виртуальный зал для трансляции филармонических концертов

Новый виртуальный зал для трансляции филармонических концертов открылся сегодня, 21 декабря, в Городской центральной библиотеке Ялуторовска в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, особенность новой платформы – в интеграции образовательных занятий в трансляции концертов.

Это позволит гостям прослушать информацию о композиторах, музыкальных жанрах, инструментах, а потом применить полученные знания на практике во время трансляции концерта. К этому просветительскому проекту подключатся музеи региона, чтобы жители Ялуторовска смогли увидеть ценные произведения искусств, которые хранятся в фондах.

Открытие виртуального концертного зала прошло в офлайн и онлайн-форматах. Событие посмотрели 200 местных жителей, в том числе студенты Ялуторовского агротехнологического колледжа и школьники. Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, в регионе расширяются границы, а культурная среда становится доступной для самых отдаленных уголков России.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Тюменской области открылись два виртуальных концертных зала: первый в детской школе искусств им. Л.И. Шарохи в Голышманово и второй в Городской центральной библиотеке Ялуторовска.