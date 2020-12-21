В Тюменской области запустили мультмедиа-гид в формате дополненной реальности

Мультмедиа-гид в формате дополненной реальности запустили в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, в рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, для гостей доступен первый в регионе проект с AR-контентом «Искусство ДО-мыслить», который реализован по картинам проекта «Шедевры художественной коллекции». С помощью мобильного устройства посетитель может дополнить экскурсию информацию, не рассказанную экскурсоводом.

Для того, чтобы начать экскурсию, нужно навести камеру мобильника на расположенный возле картины QR-код. Затем автоматически появляется ссылка на видеоролик, в котором рассказывают об авторе и героях шедевра и историю создания картины. Вся информация уникальная, потому что создана специально для проекта «Искусство ДО-мыслить».

Также гости презентации уникальную возможность познакомиться ещё с одним проектом – VR-выставкой «Сибирские гении России». Правда, во время режима повышенной готовности тур можно «пройти» только посмотрев видеоролик. Однако после того, как все ограничения снимут, контент будет доступен в очках виртуальной реальности.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в регионе уже работаю два VR-тура. Первый («Дальняя Государева вотчина») посвящен истории освоения Сибири, второй – «Ссылка императорской семьи Николая II в городе Тобольске» позволяет погрузиться в 1917 год и увидеть ожившую историю последнего года жизни императорской семьи.