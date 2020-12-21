Битва смартфонов: что выбирают тюменцы в период пандемии. Фото предоставлено "КП".

По данным аналитиков компании «МегаФон», в период пандемии тюменцы стали чаще выбирать бюджетные смартфоны. Наиболее популярными оказались бренды Samsung и Xiaomi. Эти модели телефонов покупатели выбирали в черном цвете, а необходимый объем памяти составил 32 или 64 Гб. Большинство отдали предпочтение Xiaomi Redmi 7A, вторым по продажам стал Samsung Galaxy A51.

– Особый интерес при выборе нового смартфона у клиентов вызывает наша программа трейд-ин. Абонент отдает старый гаджет и за него получает скидку на новый. Основными критериями выбора является не только цена телефона, но и размер экрана, емкость аккумулятора, качество фотокамеры, – отметил директор «МегаФон-Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Тюменской области:

1. Xiaomi Redmi 7A 16GB Matte Black

2. Samsung Galaxy A51 64GB Black

3. Samsung Galaxy A20s 32GB Black

4. Samsung Galaxy A10 Black

5. Xiaomi Redmi Note 9 64GB Grey

Режим самоизоляции и введение дистанционного обучения в школах усилили интерес к модемам и роутерам. Больше всего устройств для раздачи Wi-Fi в этом году жители Тюменской области приобрели в июле и августе, в преддверии нового учебного года. А продажи модемов выросли на 34% к аналогичному периоду 2019 года.