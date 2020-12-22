Ялуторовчанка лишилась денег, поверив мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о хищении денег с банковской карты в отдел ялуторовской полиции обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что на сотовый телефон ей позвонили якобы сотрудники банка и сообщили о том, что с ее счета замечена попытка снятия денег мошенниками.

С целью защиты банковской карты необходимо ее застраховать, а для этого нужно взять кредит. Женщина выполнила условия собеседников, оформила кредит, озвучила все данные своей пластиковой карты. Мнимые банковские работники пообещали, что деньги скоро поступят ей на карту и закроют займ.

– По истечении некоторого времени в своем личном кабинете ялуторовчанка так и не обнаружила кредитных денег. Со слов потерпевшей, она слышала о действиях мошенников, но и не предполагала, что может попасться на их обман, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет.