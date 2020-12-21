Тюменцу перед покупкой новой машины пришлось погасить крупный долг. Фото: pixabay.com

В Тюмени судебным приставам удалось добиться выплаты 412 тысяч рублей от местного жителя. Мужчина задолжал деньги кредитной организации, однако не торопился расставаться с ними. Он долгое время игнорировал выставленные требования и скрывался.

– В качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении его автомобиля марки «Ниссан», – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов-исполнителей по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что накануне гражданин оплатил задолженность в полном объеме. Он объяснил, что захотел продать старый автомобиль и купить новый, однако из-за наложенных арестов не мог это сделать. В настоящее время все ограничения в отношении имущества теперь уже бывшего неплательщика сняты.