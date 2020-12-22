Тюменец украл у друга телефон, взломав дверь в дом. Фото: pixabay.com

В полицию Нижнетавдинского района с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что, вернувшись домой, заметил на входной двери следы взлома. Осмотрев жилище, он обнаружил пропажу мобильного телефона за пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – 53-летнего знакомого заявителя и задержали его. Фигурант признался в содеянном и рассказал, что знал, в какое время потерпевший уходит из дома.

– Выбрав подходящий момент, злоумышленник проник в жилище приятеля, забрал лежавший на столе в одной из комнат телефон и скрылся. Похищенное впоследствии обменял на спиртное, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.