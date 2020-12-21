Тюменские дети загадывают деньги на Новый год. Фото предоставлено "КП".

Это раньше дети желали на Новый год сладости и игрушки, потом – книги, ну а теперь они хотят в подарок… деньги! Об этом стало известно после того, как один из крупнейших банков страны проанализировал популярность новогодних детских подарков.

Выяснилось, что в первую очередь ребята желают заполучить различные гаджеты – смартфоны, планшеты, ноутбуки, спортивные часы и беспроводные наушники, а уж потом куклы и машинки (43%). Сладости расположились на третьем месте в рейтинге детских предпочтений на Новый год (31%). Меньше всего юные тюменцы мечтают о подарочных сертификатах и бумажных книгах.

Большинство опрошенных тюменцев (79%) заявляют, что знают, о каких подарках мечтают их чада. Однако они не спешат радовать детишек, в первую очередь приобретя для них игрушки (38%), только потом гаджеты (35%). Покупку конструктора рассматривают 30% респондентов. Примечательно, что 14% детей ожидают в качестве подарка на Новый год получить деньги, но всего 7% родителей разделяют это желание.

Фото предоставлено "КП".

Интересно, что ни родителей, ни детей не интересуют спортивные курсы. Лишь два процента взрослых собираются таким образом обрадовать свое дитя, столько же процентов детей ждут именно такой подарок.

Фото предоставлено "КП".

– Согласно результатам нашего опроса, больше трети опрошенных родителей планируют потратить на новогодние подарки детям от одной до трех тысяч рублей, а 26% – более 9 тысяч, – отметила Надежда Сутягина, директор офиса «Тюменский» Райффайзенбанка. – В период активных трат разумно проводить платежи по карте с кешбэком без «потолка» по сумме трат.

В опросе, который проходил 27 ноября – 2 декабря 2020 года, приняли участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, в том числе из Челябинска, преимущественно в возрасте 26 – 45 лет и с ежемесячным доходом более 30 тыс. рублей.