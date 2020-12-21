В Тюмени экипаж автобуса поставил в салоне елку. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

В Тюмени уже вовсю идут приготовления к Новому году. Местные жители украшают не только дворы и подъезды. На днях в одном из автобусов прямо в салоне появилась елка. Таким образом экипаж общественного транспорта помогает создавать горожанам праздничное настроение.

– Здесь нет предела фантазии: в ход идут мишура, световые гирлянды, елочные ветки, шары и шишки, изображения любимых мультгероев и сама лесная красавица – ёлка. «В таком автобусе ехать одно удовольствие», – с улыбкой признаются пассажиры, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени экипаж автобуса поставил в салоне елку. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

По информации ведомства, новогоднее преображение автобусов стало доброй традицией. Так, уже более девяти лет ТПАТП № 1 проводит конкурс на лучшее убранство. Победители получают денежные призы и дипломы. Итоги планируют подвести к Новому году.