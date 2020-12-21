В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса. Фото: pixabay.com

В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса. При этом два удалось ликвидировать – в ярковском и исетском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Местное управление Роспотребнадзора связывает это с качественно проведенными противоэпидемическими мероприятиями.

– На сегодняшний день на контроле стоят два очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с общим числом пострадавших 50 человек, контактных – 257. Так, к действующему очагу в ООО «Фармасинтез-Тюмень» добавился новый – в вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении также подчеркнули, что в детских образовательных учреждениях региона по-прежнему отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.