На вопросы об инклюзивном образовании ответят в кол-центре РУМЦ ТюмГУ. Фото предоставлено "КП".

Как определиться с выбором профессии, подобрать вуз, в котором создана доступная среда, где найти перечень таких вузов? Как организуется процесс обучения для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья? Какие вуз представляет возможности? Как учитывать индивидуальные образовательные потребности студентов в аудитории и при конструировании самостоятельной работы? Как организовать взаимодействие в гетерогенной студенческой группе?

Ответы на эти и другие вопросы в сфере высшего инклюзивного образования Вам помогут найти специалисты Call-центра Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного университета (РУМЦ ТюмГУ), которые осуществляют информационно-консультационное сопровождение студентов с инвалидностью, их родителей и представителей образовательных и общественных организаций, находящихся на закрепленной за РУМЦ территории – Тюменской, Томской, Омской областей, Красноярского края, ХМАО-Югры.

«Число студентов с особыми образовательными потребностями в вузах ежегодно возрастает и это хорошая тенденция. В связи с этим наблюдается и увеличение запросов в call-центр от преподавателей наших вузов-партнеров, что говорит о высокий степени их заинтересованности в решении актуальных проблем высшего инклюзивного образования, проявлении активной позиции в развитии высшего инклюзивного образования в университетах», – прокомментировала специалист кол-центра РУМЦ ТюмГУ – Василиса Дмитракова.

Напомним, что целью деятельности РУМЦ ТюмГУ является создание специальных условий, обеспечивающих доступность и высокое качество высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также содействие их социокультурной реабилитации и трудоустройству.

Фото предоставлено "КП".

Контакты для обращений:

Телефон кол-центра 8-800-700-76-62 (звонок бесплатный)

Е-mail: rumts@utmn.ru

Сайт РУМЦ ТюмГУ https://rtmc.utmn.ru/