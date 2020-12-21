В Тюменской области умерла 54-летняя женщина с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области – очередная жертва ковида. На этот раз умерла женщина.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 180 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 169 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21753), 154 человека выздоровели (за весь период – 20387), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 667 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.