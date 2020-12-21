В Тобольске женщина украла у 82-летней пенсионерки кошелек с деньгами. Фото: pixabay.com

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении кошелька с пятью тысячами рублей обратилась 82-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, что, подойдя к кассе в магазине, обнаружила, что рюкзак открыт.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 45-летней местной жительницы – и задержали ее. Женщина признала вину и пояснила, что стояла за пенсионеркой в очереди и увидела, куда она кладет кошелек.

– Дождавшись удачного момента, злоумышленница незаметно расстегнула рюкзак и похитила кошелек, после чего сразу же вышла из магазина. В настоящее время задержанная возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.