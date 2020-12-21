Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 декабря 2020 года увеличилось на 169 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 169 и составило 21 753 человека.

За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 705 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровели 2 295 362 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пандемия положительно повлияла на тюменцев. Среди жителей региона снизился уровень созависимости в отношениях. Такие данные озвучила руководитель службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации алко- и наркозависимых граждан Ольга Яковлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало меньше созависимости: пандемия повлияла на отношения тюменцев

Люди начали переводить фокус на себя и свое здоровье (подробнее)