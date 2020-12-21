В Тюмени мужчина нанес тяжелую травму своей жене. Фото: pixabay.com

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили пациентку с ножевым ранением. Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее судимого безработного местного жителя.

Установлено, что в день происшествия в одной из квартир областного центра во время распития алкогольных напитков произошел конфликт между супругами.

– Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им возлюбленную в живот, тем самым причинил тяжкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время злоумышленник задержан.