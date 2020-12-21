Пьяный тюменец угнал у девушки дорогую «Инфинити». Фото: pixabay.com

В дежурную часть тюменской полиции обратилась жительница областного центра, сообщив, что у нее угнали «Инфинити FX50». Стражи порядка тут же передали ориентировку на автомобиль комплексным силам полиции. Позже сотрудники ГИБДД обнаружили угнанную машину на улице Монтажников.

По информации полицейских, за рулем сидел пьяный мужчина. Выяснилось, что в день происшествия сожители распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт, после которого гражданин решил забрать ключи от дорогостоящей иномарки и отправиться кататься по городу.

– Потерпевшая обнаружила пропажу ключей и обратилась в правоохранительные органы, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, мужчину привлекут к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.