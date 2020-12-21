В Тюмени пройдет предновогодняя ярмарка. Фото: pixabay.com

В Тюмени в субботу, 26 декабря, с 8.00 до 16.00 откроют ярмарочные площадки. Местные жители приобретут свежую натуральную продукцию. Предновогоднее мероприятие проводит городская администрация совместно с департаментом агропромышленного комплекса региона.

Ярмарки состоятся на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, на территории, прилегающей к Выставочному залу на улице Севастопольской, 12, на территории ТЦ «ПОРТ» на улице Мельникайте, 126, корпус 2, а также у торгового дома «Заречный двор», который располагается в проезде Солнечный, 11.

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд и прочее, – отметили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.