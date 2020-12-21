Стала известна причина смерти юного тюменца на уроке физкультуры. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени стала известна причина смерти одиннадцатиклассника, который скончался на уроке физкультуры в начале сентября этого года. Трагедия произошла в гимназии № 12, которая находится на улице 50 лет Октября. В ходе доследственной проверки выяснилось, что винить в смерти подростка никого не следует, так как причиной стала болезнь.

– Смерть наступила от острой сердечной недостаточности, связанной с заболеванием, которое протекало бессимптомно и не было диагностировано при жизни, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Отметим, что в день трагедии погибший не жаловался на здоровье. Более того, мальчик регулярно занимался спортом и проходил медосмотр. К упавшему юноше подбежал медработник образовательного учреждения и стал оказывать первую помощь. Прибывшие медики около часа боролись за жизнь подростка, но спасти его не удалось, передает «МегаТюмень».