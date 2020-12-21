Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы тюменцев. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В преддверии наступающего Нового года губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямой эфир, отвечая на волнующие местных жителей вопросы. Подобное общение происходит не впервые и уже стало традицией.

«В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить, как и всегда, дам поручение заместителям ответить в ближайшее время. Прошу вас: будьте вежливы и не оскорбляйте друг друга. Такие комментарии будут удаляться», – сообщил глава региона в социальных сетях.

Отметим, что задавать вопросы можно в комментариях под постом по этой ссылке. Кроме того, есть возможность записать вопрос на видео и прислать на почту info@sovetnik72.com.