ДТП с такси, протаранившим остановку на Московском тракте, заинтересовался прокурор

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Дорожно-транспортным происшествием, произошедшем накануне, 19 декабря, в Тюмени, заинтересовались в прокуратуре Тюменской области. Проведение проверки по факту аварии взял на личный контроль прокурор Владислав Московских.

Напомним, такси протаранило остановку общественного транспорта на Московском тракте. Автомобилем Toyota Corolla управлял 25-летний водитель. Он заехал на остановочный комплекс «Спортцентр Энерго».

– В результате аварии пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка. По предварительным данным, тяжелых травм нет. Обстоятельства происшествия выясняются, – отметили в прокуратуре Тюменской области.

Там добавили, что полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области проводит административную проверку.