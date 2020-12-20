Стало меньше созависимости: пандемия повлияла на отношения тюменцев

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Пандемия положительно повлияла на тюменцев. Среди жителей региона снизился уровень созависимости в отношениях. Такие данные озвучила руководитель службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации алко- и наркозависимых граждан Ольга Яковлева.

– Каждый человек в период пандемии постепенно начал переводить фокус на свое здоровье и на себя: как правильно мыть руки, пользоваться медицинской маской, – пояснила Ольга Яковлева.

По ее словам, среди тюменцев стала более распространена позиция «я в фокусе»: коснется меня заболевание или нет, сообщает «Тюменская область сегодня». Эксперт также привела советы, как в дальнейшем избегать созависимости, то есть тех отношений, когда один человек всецело поглощен чувствами, состоянием и поведением другого.

Так, нужно оградить себя от поглощенности другим человеком, нужно учиться распознавать свои чувства, желания. Тогда человек сможет достичь внутреннего психологического баланса.