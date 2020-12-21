В Тюмени мужчина пригрозил убить свою жену. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что муж угрожает убить её. На место событий выехал участковый.

Установлено, что в результате распития алкогольных напитков произошел конфликт между супругами на почве личной неприязни. Не желая выслушивать возлюбленную, агрессивный гражданин начал ее оскорблять, а после словесно пригрозил расправой.

– Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Участковый задержал 52-летнего безработного жителя областного центра и доставил его в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.