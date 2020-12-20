На что обратить внимание при покупке новогодней ели: советы от тюменского эколога

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В Тюмени завершается подготовка к новогодним праздникам, а вот в домах самих горожан процесс в самом разгаре. И многие уже задаются вопросом: купить все-таки живую ель или ограничиться искусственной?

Руководитель экологического объединения «Круговорот» Кристина Шелемеха, призывает не зацикливаться на оппозиции «искусственная или настоящая ель». Потому что помимо этих решений сейчас появляется много других интересных идей.

– Например, на Pinterest можно посмотреть, как те же елки выкладывают с помощью гирлянды, мишуры, решетки или веток, найденных в лесу. То есть создать символ праздника можно из нестандартных материалов, – пояснила Кристина, добавив, что сейчас в моде и минималистичные елки – конструкторы из деревянных палочек.

Эколог также дала несколько советов тем, кто решил остановиться на искусственной или натуральной ели, сообщает «Мегатюмень». При покупке важно знать, как ель произведена, каким образом транспортировалась до места продажи, сколько эксплуатировалась и как будет переработана.