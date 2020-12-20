Жители Тюмени могут купить главный символ Нового года на елочных базарах

Горожане могут купить главный символ Нового года на нескольких площадках. Фото pixabay.com

Елочные базары в Тюмени в этом году будут работать до 10 января. Горожане могут купить главный символ Нового года сразу на нескольких площадках.

Купить живые ели можно по следующим адресам: ул. Московский Тракт, 108; ул. Республики, 189; ул. Республики, 205; сквер Депутатов, сквер Молодежный; пруд Южный; сквер Комсомольский, ул. Зои Космодемьянской и бульвар Шаимский, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

До 30 декабря новогодняя выставка-ярмарка будет работать и в Выставочном зале. Здесь можно приобрести продукты, а также рождественские и новогодние подарки, сувениры, украшения для елей.