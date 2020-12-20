В кафе Тобольска и Ишима дарят открытки с пожеланиями горожан к Новому году

Взять открытку можно бесплатно к любому заказу. Фото pixabay.com4/

С 17 декабря в нескольких кафе и общественных пространствах Тобольска и Ишима появятся открытки с пожеланиями от горожан в рамках новогодней акции, инициированной местными мультицентрами «Моя территория».

Взять открытку можно бесплатно к любому заказу, оставить её себе или подписать на обороте и подарить близкому человеку. Открытки составлены из пожеланий пользователей социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм», которые те оставляли под тематическими постами на протяжении двух недель.

За время акции жители Тобольска написали более 50 пожеланий и выразили всё, чего так не хватило им в 2020 году: побольше тёплых встреч и объятий, ярких эмоций, приятных сюрпризов. Каждый пятый призывал действовать и не сомневаться в собственных силах. Среди пожеланий тоболяков были отобраны 30 самых оригинальных и душевных.

— Новый год — это всегда ожидание чуда. Мы решили напомнить тюменцам о том, что в их силах создать праздничное настроение для себя, своих близких и даже целого города. Теплые слова могут поддержать в трудный момент совершенно незнакомого человека. Это ли не чудо? — рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Конкурс новогодних пожеланий состоялся в рамках предновогодней кампании #всегохорошего2020, которую в декабре 2020 года проводят молодёжные пространства Тюмени, Тобольска и Ишима. Серия акций и событий призвана напомнить жителям позитивные моменты уходящего года и задать вектор с верой в лучшее на 2021 год.