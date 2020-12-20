Пересмотреть рацион, тепло одеваться: тюменцам дали советы, как не мерзнуть зимой

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В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что нужно делать, чтобы не мерзнуть на улице во время прогулок.

Зима не повод отказаться от прогулок. Дышать свежим морозным воздухом даже полезно, но следует завести несколько полезных привычек, чтобы не мерзнуть.

– Нужно приучить себя дышать на улице только через нос, перед выходом на холод за 20 – 30 минут обязательно нанесите на кожу рук и лица специальные защитные крема от непогоды, а на губы – жирную гигиеническую помаду, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Врачи также рекомендуют пересмотреть свой рацион в холодное время года, сообщает «Мегатюмень». В нем должны присутствовать продукты, которые содержат масла: орехи, жирная рыба, оливковое масло. Важно и тепло одеваться: носить теплую одежду из натуральных материалов, обувь и перчатки на натуральном меху. А при сильном ветре прятать руки в карманы или надевать варежки, лицо лучше защитить высоким воротником и широким шарфом.