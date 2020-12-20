Тобольский баскетбольный клуб запустил конкурс для болельщиков

Фото vk.com/bc_neftekhimik

Любители баскетбола смогут принять участие в интересном новогоднем конкурсе. Его для своих болельщиков запустил баскетбольный клуб «Нефтехимик».

Участникам розыгрыша предстоит выполнить несколько заданий от игроков команды. Они будут публиковаться каждые два дня в группе клуба в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Тюменская линия». Первое задание участникам предложил выполнить Илья Ашмаров. Он предложил заснять выполнение предложенного упражнения, а видео выложить на странице с хештегом #игРАЙbasket.

Те, кто выполнит все задания, смогут стать участниками розыгрыша беспроводных наушников и фитнес-браслетов. Участник, показавший самое техничное выполнение упражнений, получит сертификат на 5 тысяч в спортивный магазин.