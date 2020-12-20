Тюменцам советуют тщательнее проверять живую ель

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Эксперты рекомендуют тюменцам обязательно осматривать живую ель перед покупкой. На одном стволе может быть несколько сотен насекомых. Для человека угрозы они не представляют, но лучше убрать с дерева тлю, пауков, клещей, короедов.

При покупке новогоднего дерева нужно его осмотреть на наличие отложенных яиц насекомых, они чаще всего находятся на ветках или у основания ствола, - пояснил биолог Виктор Чепиков.

Сделать это можно хорошенько встряхнув ель, а еще лучше – постучать стволом по земле. Также можно помыть елку из шланга, сильный напор воды смоет всех насекомых, сообщает «АиФ - Западная Сибирь». Еще один вариант обработать ствол и хвою инсектицидным мылом, оно является органическим веществом и продается в разведенном виде во многих хозяйственных магазинах.