В Тюмени действует особая подготовка подрядчиков по капремонту многоквартирных домов

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С каждым годом в Тюмени увеличивает объем капитальных ремонтов многоквартирных домов. Чтобы все работы были выполнены своевременно и качественно, местные власти внедрили механизм подготовки подрядчиков.

- Мы между собой называем это «инкубатор подрядчиков». Он создан на базе МУП «ГорКомСервис». Предприятие привлекает подрядные организации и создает выгодные условия для привлечения малого бизнеса, у кого есть компетенции выполнять определенные работы, но они не соответствуют требованиям, предъявляемым к генеральному подряду, - рассказал на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы заместитель главы города Павел Перевалов.

На сегодняшний день в реестре на генеральном подряде числится 49 подрядчиков, и еще 29 – те, кто работает на условиях «ГорКомСервиса», передает «Вслух.ру». С 2021 году стартует третий краткосрочный период, и он имеет особенность: в самой программе почти 700 домов, еще более 250 – в подпрограмме, в которую включены не аварийные дома с износом более 70%.

- Такой подход позволяет растить подрядчиков. Мелкие могут наработать опыт, пополнить свою материально-техническую базу и в дальнейшем взять уже генеральный подряд, - подчеркнул Павел Перевалов.