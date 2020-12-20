Погода в Тюмени 20 декабря: будет холоднее чем вчера, но ясно

День пройдет без осадков. Фото vk.com/tmnourhome

Сегодня, 20 декабря, в Тюменской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Уватском районе пройдет небольшой снег, ночью и утром местами изморозь.

В течения дня синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 8-13 м/с с усиление мороза. Температура ночью -23,-28 градусов, при натекании облачности -18-23 градусов, днем -12,-17 градусов.

В Тюмени сегодня будет чуть холоднее, чем вчера. Температура воздуха составит минус 24-17 градусов. День пройдет без осадков, вечером небо затянет облаками.

В народном календаре 20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: "Амвросий праздники отбросил". Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе.