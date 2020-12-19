Проект «Домашка.SNOW» предлагает тюменцам создать новогоднее поздравление для россиян

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Молодежный проект, который поможет всем желающим улучшить свои навыки в сфере медиа, зарядиться новогодним настроением, стартовал 14 декабря. Его участники по 25 декабря послушают лекции от федеральных экспертов, выполнят задания и снимут новогодний ролик, который покажут на тюменском телевидении.

Участвовать в бесплатном проекте могут подростки от 14 до 18 лет как индивидуально, так и командой.

На сегодня заявки подали 27 команд, сейчас в проекте 185 индивидуальных участников. Стать участником проекта можно вплоть до 23 декабря.

Во время проекта участников ждут 5 уроков и 5 заданий по ним, рассказали в редакции Moi-portal.ru. Также на проекте с лекциями выступят три федеральных спикера из российских креативных агентств. Все они работали с крупными брендами.