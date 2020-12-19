Тюменский бизнес-туризм в период пандемии занялся восстановлением

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Ситуация с коронавирусом нанесла серьезный урон туристическому бизнесу. Не обошли потери и Тюменскую область. Однако, некоторые тюменцы восприняли передышку с туризмом как время для новых возможностей. Об этом заявила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

- В этом году были события, которые стали заметными и дали старт нескольким по-настоящему значимым проектам. Прежде всего, это относится к созданию инфраструктуры. В частности, реконструкция площади нижнего посада в Тобольске. Мы начали серьезную медиакомпанию по продвижению Тюменской области, как туристического региона. Тюмень была выбрана в качестве столицы праздника поклонников горячих источников. Кроме того, и это особенно важно, несмотря ни на что бизнес верит в развитие отрасли. Одно из свидетельств этому - открытие в тюменском ЦУМе информационно-туристического центра Visit Tyumen, где, кстати говоря, впервые появился по-настоящему большой выбор сувенирной продукции с нашим узнаваемым логотипом, - сказала она.

В настоящее время идет восстановление памятников архитектуры, разрабатываются новые туристические маршруты. Совершенствуется логистика. Так что турпоток в Тюменскую область будет только расти, тем более, что региону есть чем удивить туристов разных направлений.