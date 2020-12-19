Тюменцев через соцсети предупредят о действиях мошенников

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В рамках программы «Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015 – 2022 годы» тюменцев будут предупреждать о мошенниках. Делать это будут разными способоами.

Так, власти организуют размещение информации на радиостанциях города, стартовой странице «2гис», уже подготовлены памятки. Тематический профилактический ролик показывали в автобусах малого класса, в кинозалах, супермаркетах, бизнес-центрах и т.д., сообщает «Вслух.ру».

Каждый день мошенники придумывают новые способы выманивания денег. Поэтому нужно помнить элементарные правила финансовой безопасности и предупреждать родных, особенно стариков и детей. В рамках муниципальной программы также проходит пропаганда в области безопасности жизнедеятельности, профилактика экстремизма, терроризма и наркомании. Проводится техническое обслуживание и ремонт 177 электросирен.