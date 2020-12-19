Два человека пострадали в ДТП в районе Дома Обороны

Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте подписчика Владика Филлипова

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось около семи утра 19 декабря на пересечении улиц Флотская и Полевая. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107, Volkswagen Polo, сообщает «МегаТюмень».

- Водитель ВАЗ совершал разворот в районе 29 дома по улице Флотская. Он не пропустил автомобиль Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. От удара иномарку отбросило на тротуар, где автомобиль загорелся. Огнем также оказался поврежден частный дом. Пострадала нежилая часть помещения, - комментирует пресс-служба областного ГИБДД.

Автомобиль выгорел полностью, также обгорела стена дома. Не обошлось без пострадавших.

- После осмотра и оказания помощи 21-летнего мужчину доставили в ОКБ № 2, 30-летний мужчина, отказался ехать в больницу, у него предположительно сотрясение головного мозга. В ОКБ№2 у пациента диагностировали ушибы, ему рекомендовано амбулаторное наблюдение, - рассказали в пресс-службе здравоохранения Тюменской области.