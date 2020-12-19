За онлайн игрой на кубок губернатора Тюменской области следили более 16,5 тысяч болельщиков

Фото оперативного штаба Тюменской области

Матч World of Tanks на кибертурнире Tyumen Cyber Cup 2020 прошел в Тюменском технопарке 19 декабря. За танковым сражением в реальном времени наблюдали более 16,5 тысяч болельщиков.

- Сегодня я впервые попробую себя в киберспорте. Как говорят спортсмены, хорошего пинга. Я рад, что наш турнир дает тюменским, югорским и ямальским киберспортсменам возможности для общения и повышения мастерства, - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кстати, глава региона также сыграл вместе с участниками. В состав его команды вошли президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и известный тюменский киберспортсмен G1deon. В сборную экспертов - автор проекта Сyberia sport, event-менеджер Cyber Arena Вячеслав Сидоренко, генеральный директор eSports Central Arena Андрей Михальченко и ведущий киберспортивных мероприятий Даниил Будыкин.

Победу одержала команда экспертов. Турнир завершится 20 декабря.