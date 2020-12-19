Новую школу в Тобольском районе подключат к отоплению до конца 2020 года

Фото пресс-службы Тобольского района

В деревне Хмелева Тобольского района продолжается строительство школы на 60 мест. В настоящее время рабочие возвели спортивный зал и основной корпус учебного здания. Сейчас готовятся к монтажу кровли, параллельно идут работы по наружному утеплению стен.

Как сообщили в пресс-службе района, к объекту уже подведены инженерные сети. До конца декабря 2020 года строители планируют подать тепло и начать внутренние работы в здании. Отапливаться школа будет газом от автономной котельной, которая также готова к запуску. Проектом предусмотрены просторные классы, библиотека, кабинет информатики, спортзал, пищеблок и группа кратковременного пребывания для дошкольников. Все помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Напомним, что школа в труднодоступной территории Тобольского района строится по региональной программе, которая предусматривает замену ветхих деревянных школ в Тюменской области.

Помимо хмелевских ребят, в ней будут учиться дети из Елани и Ахманая. Школу планируют сдать к 1 сентября 2021 года.