Александр Моор на кибертурнире сыграл в танчики

Фото Александра Моора в соцсети ВКонтакте

Губернатор Тюменской области субботний день провел за компьютером, а если быть точнее, он играл в знаменитые танчики. Мероприятие проводилось с целью поднятия престижа развития киберспорта в регионе.

- С огромным интересом и удовольствием сыграл в World of Tanks на кибертурнире Tyumen Cyber Cup 2020. Благодарю партнеров по команде и наших соперников, они не поддавались, все было по-честному. Желаю финалистам успехов, - написал глава области в соцсетях. Александр Моор отметил, что воспринимает киберспорт не как развлечение.

- Беспилотные технологии становятся реальностью в экономике и военном деле. Что такое компьютерная игра? Это тренажер. Если человек сегодня освоит цифровой симулятор, завтра он сможет управлять реальной машиной. Киберспорт – это одновременно и военно-прикладной вид спорта, и школа новых кадров для экономики самого ближайшего будущего, - считает губернатор.

Кстати, победить главе региона не удалось. С ним сразились более сильные соперники, много времени посвящающие этому виду спорта.