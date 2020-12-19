В Гилевской роще тюменцы зажгли огни на елке

Фото портала "Тюмень - наш дом"

Праздничные огни на новогодней елочке в Гилевской роще впервые зажгли жители Тюмени. С позиции сохранения природы было принято решение о том, что она будет искусственной. Рядом с деревцем расположились Дед Мороз и Снегурочка, а чуть поодаль – световые фигуры медведя и лося.

Тут же находятся многочисленные игровые комплексы для детей разных возрастов, большая горка и каток. К сожалению, последний еще не готов принять гостей: из-за погоды работы по заливке находятся в самом разгаре.

После хоровода со Снегурочкой, гости праздника отправились кормить орешками и семечками птиц и белок.

По словам представителей МКУ «ЛесПаркХоз» бешеной популярностью среди тюменцев пользуется горка. Детвора обходит стороной игровые комплексы и стремится именно сюда – на залитую льдом горку. Родители следят за тем, чтобы дети соблюдали безопасную дистанцию и не скатывались с горки, пока выкат не освободят.

- Наступила пора волшебства, поэтому и в нашем лесу появилась не простая, а специально украшенная новогодняя елочка. Вокруг, конечно, много живых деревьев, но в Новый год мы создаём для детей сказку! В которую, кстати, и сами рады поверить… – рассказал директор «ЛесПаркЛесхоза» Сергей Нефедов.